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Tekirdağ'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Sultanköy Mahallesi'ndeki Kınık Deresi kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.

İsmi İsmail Şimşek (28) olduğu tespit edilen kişinin cesedi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmaraereğlisi, Sultanköy, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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