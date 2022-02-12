Tekirdağ'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
Sultanköy Mahallesi'ndeki Kınık Deresi kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.
İsmi İsmail Şimşek (28) olduğu tespit edilen kişinin cesedi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel