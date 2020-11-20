Tekirdağ'da depreme dayanıksız 7 yapı daha yıkılacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, belediyeye ait 90 binada yapılan deprem dayanım testi sonucu şimdiye kadar 16 binanın yıkıldığı, 7 yapının ise boşaltılarak yıkılacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, belediyeye ait 90 binada yapılan deprem dayanım testi sonucu şimdiye kadar 16 binanın yıkıldığı, 7 yapının ise boşaltılarak yıkılacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığınca kent genelinde zemin verileri mevcut olmayan yaklaşık 27 bin hektarda jeolojik, jeoteknik, mikrobölgeleme ve çoklu doğal risk haritaları hazırlanarak olası doğal risklerin tespitleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan yaklaşık 6 bin 313 kilometrekare alanda 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli Nazım İmar ve Çevre Düzeni Planına Esas Jeolojik Etüt yapıldı.

Her ilçeye toplam 25 Afet ve Acil Durum Konteynerleri yerleştirilen kentte, Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında deprem simülasyon tırıyla yaklaşık 150 bin kişiye deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kentte, tüm ilçelerde toplam 308 Afet Toplanma Alanı ve 11 Afet İskan Alanı-Çadırkent Alanları belirlendi.

Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesinde Ganos Fay Hattı üzerinde yer alan mahallelerde fay tespitleri yapıldığından fayın üzerine yapılaşma yasağı getirildi.

Faya yakın olan Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde deprem kayıtçı istasyonları kuruldu.

Önemli tesisler ve yapılardaki elektrik, gaz gibi otomasyon sistemlerinin kapatılması ile yaşanacak kayıpların önlenmesine yönelik Kandilli Rasathanesi ile Yapısal Alarm Sistemleri Kurulum Projesi başlatıldı.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine ait 90 yapıya deprem dayanım testi yapıldı. 16 yapı belediye tarafından yıkıldı, 7 yapı boşaltılarak yıkımı yapılacak.

30 yapının güvenli çıktığı teste, bazı yapılarda devir işlemleri yapılırken bir kısım yapılara da güçlendirme projesi hazırlandı. Güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf