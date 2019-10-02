Tekirdağ'da, depremde kolonları patlayan üniversite binası boşaltıldı (2)

02.10.2019 16:47

REKTÖR ŞAHİN: TESPİT SONUCUNDA NİHAİ KARAR VERİLECEK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören ve boşaltılan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu binasında, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Öğrencilerin ve hocaların can güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu ve binanın boşaltılması talimatı verdiğini belirten Rektör Şahin, şöyle dedi: "İstanbul Silivri açıklarındaki 5.8 şiddetindeki depremden dolayı çevre iller ve ilçelerimizde bazı hasarlar meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu en eski binalarımızdan bir tanesi. Geçmişte depreme dayanıklılıkla alakalı olumsuz bir raporumuz mevcuttu. Geldiğimiz günden itibaren bu bize bildirilmişti. Biz de göreve geldikten sonra gerekli bütçeyi çıkardık. Şuanda da yeni binanın projesi çiziliyor. En kısa zamanda ihalesi de sonuçlanacak. Yeni inşaatımıza inşallah başlayacağız. Son gerçekleşen depremden sonra okul yönetimimizden bizlere bildirildi. Bazı kolonlarımızda sıyrıklar olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Biz de derhal okul yönetimimize talimat verdik. Öğrenci arkadaşlarımızın, öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin sağlığı, can güvenliği önceliklerimizden bir tanesi. Biz de derhal boşaltılması yönünde talimat verdik. Sayın Valimizi de konu ile ilgili bilgilendirdik eksik olmasınlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi. Oradan da tespite gelecekler. Tespit sonucunda nihai karar verilecek. Binanın yıkılıp yıkılmaması ile alakalı. Fakat gördüğünüz gibi biz şeridimizi çektik öğretim elemanlarımız, idari personelimizi ve öğrencilerimizi binaya almıyoruz. Eğitim kesintisiz devam ediyor. Çevre binalarımızda, fakültelerimizde olanaklar dahilinde devam etmeye de çalışıyoruz."

'4 BİN 500 ÖĞRENCİ VAR'

Boşaltılan bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Şahin, "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kapasitesi 4 bin 500 civarında. Çevre binalarımızda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültemiz hemen yanlarımızda devam eden inşaatlarımız var. Oradan bazı kısımları devreye sokmaya çalışacağız. Kamusal binalarda eğitim yapılabilecek binalar olursa önerimizi getireceğiz inşallah. Onları da değerlendirebiliriz ama şuan çevre birimlerimizde devam eden öğrenciler açısından bir sıkıntı yok. Sıkıntımız sınavlarda olabilir. Çünkü sınavlarda tüm öğrenciler katılıyor. Sınavlarda tam kapasite dolu oluyor. Orada sıkıntı yaşayabiliriz. Onunla ilgili çözüm önerileri ilgili yetkililere bildireceğiz. İnşallah olumlu sonuçlar alırız" dedi.

EĞİTİM ESNASINDA FARK EDİLMİŞ

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, binadaki hasarın dün öğleden sonraki eğitim sırasında inşaat programından hocalar tarafından fark edildiğini söyledi. Açıkgöz, "Hocalarımız bir önceki depremin etkileri olabileceğini söylediler. Ama kampüsümüzün en eski iki okulundan birisi. Bir kolon zararı meydana geldi. Bize bildirildi. Bu olay B blok birinci katta meydana geliyor. Apar topar hemen oraya intikal ettik. Rektör yardımcımız ve genel sekreterimize bilgi verdikten sonra hemen apar topar orayı boşalttık. Ders esnasında bu gerçekleşiyor. Burası kampüsün en büyük okulu. Öğrenci kapasitesi çok yüksek bir okul. Acil toplanma bölgesine öğrencilerimizi tahliye ettik. Memurlarımızı çıkarttık. Elektriğimizi, suyumuzu ve doğalgazımızı kesip akabinde bölgeyi terk ettik" diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Birkan Yücesoy, "Depremden dolayı bazı çatlaklar oluştu. Okul şu anda kapatıldı. Başka bir yerde derslere devam edeceğimizi söylediler. Yeni temin edilen derslikte devam edeceğiz" dedi.







Kaynak: DHA