Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Haber

Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

04.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:44
Tekirdağ'da deprem kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde kayıt istasyonu cihazlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü yetkilileri, Şarköy ilçesinde bölgedeki depremleri kaydetmek için yerleştirdikleri cihazların çalışmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinin çalındığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Cihazların üzerindeki GPS'leri takip eden ekipler, cihazların Yeniköy Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler