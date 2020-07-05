Tekirdağ'da denize giren genç boğuldu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sultanköy Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren İbrahim Yakut (28) bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Daha sonra su üstünde hareketsiz şekilde yatarken bulunan ve arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Yakut, sağlık ekipleri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA