Tekirdağ'da denize devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da denize devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da denize devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde yüksekten denize devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Ö.D. ile otomobildeki H.A, K.K, E.Ç. ve B.A. araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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