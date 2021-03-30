Tekirdağ'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı
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Tekirdağ'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçı kayboldu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçı kayboldu.

Alınan bilgiye göre, avlanmak için teknesiyle denize açılan Mehmet Şenses'ten dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Ekipler, yaptığı çalışmada Şenses'in teknesinin kıyıya vurduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri Şenses'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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