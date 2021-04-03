Tekirdağ'da denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
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Tekirdağ'da denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan ve bir daha haber alınamayan balıkçının cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan ve bir daha haber alınamayan balıkçının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında denize açılan balıkçıların ağına erkek cesedi takıldı.

Balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cesedin denizde kaybolan Mehmet Şenses'e (72) ait olduğunu belirledi.

Şenses'in cesedi otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avlanmak için 29 Mart'ta teknesiyle denize açılan Mehmet Şenses'ten haber alamayan yakınları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirmişti.

Ekipler, Şenses'in teknesinin kıyıya vurduğunu belirlemiş ve kayıp balıkçıyı bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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