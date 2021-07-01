Tekirdağ'da denizcilik bayramına özel muhteşem gösteri

- Tekirdağ'da denizcilik bayramına özel muhteşem gösteri Tekirdağ'daDenizcilikve Kabotaj Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

- Tekirdağ'da denizcilik bayramına özel muhteşem gösteri

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'daDenizcilikve Kabotaj Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende denize çelenk bırakılarak, römorkörlerle özel gösteri düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle deniz kenti olan Tekirdağ Yelken Kulübünde düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Liman Başkanı Erol Kayalı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, yelkenci çocuklar ve huzurevi sakinleri katıldı.

Muhteşem gösteri

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı anısına denize çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşunun ardından denizde iki römorkör sahneye çıktı. Denizde Kabotaj Bayramına özel muhteşem gösteri yapan iki römorkör suyu metrelerce havaya fışkırttı. Römorkörlerin muhteşem gösterisi, izleyen vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni kazandı. O sırada kimi vatandaşlarda cep telefonu ve kameralarını açarak o anları kayda aldı. Gösterinin ardından program çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu.

Gösterilerin ardından açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Kabotaj Bayramı, bir ülkenin, mavi vatanın özgürlüğü, bağımsızlığı göstergesidir. Bugün denizlerimize sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez anlıyoruz. Gerek askeri anlamda, gerek sınırlarımızın korunması anlamında, ticaret anlamında mutlaka mavi vatana, denizlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Mavi vatan, sadece kıyılardan başlamıyor. Mavi vatan, bizim karalarımızdan daha geniş bir alan. Kabotaj bayramında bunlar sembolik belki ama bu denizlerin ezeli bizim olduğunun bir göstergesidir. Onun içindir ki hepimiz burdayız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ