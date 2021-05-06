Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
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Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor

Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçeleri sahilinde görülen deniz salyası denizde kirliliğe neden olurken, balıkçıların da ağlarını yırtıyor.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçeleri sahilinde görülen deniz salyası denizde kirliliğe neden olurken, balıkçıların da ağlarını yırtıyor. Bölge balıkçıları deniz salyası nedeniyle denize açılamadıklarını ve sezonu erken kapattıklarını söyleyerek yetkililerden deniz salyasının oluşumun nedeninin araştırılmasını istiyor.

Marmara Denizi'nde bu yıl ilk şubat ayında görülen ve 3 ay etkili olan deniz salyası bugünlerde Tekirdağ sahillerinde yeniden görülmeye başlandı. Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde görülen deniz salyası deniz üzerinde oluşturduğu kirlilik nedeniyle vatandaşı tedirgin ediyor. Balıkçıların balık ağlarını yırtmasıyla 'kaykay' adını verdikleri deniz salyası, uzun zamandır etkili olmasıyla balıkçıların bölgede sezonu erken kapatmasına neden oldu. Deniz salyası su üzerinde oluşturduğu tabakayla sahillerde kirliliğe neden olmasıyla dikkat çekiyor.

'DENİZE AĞ ATAMIYORUZ, YETKİLİLERDEN BİR ARAŞTIRMA BEKLİYORUZ"

Tekirdağlı balıkçılardan Hüseyin Oğuz, deniz salyası nedeniyle denize ağ atamadıklarını ve bu nedenle çok zor durumda olduklarını belirterek, "Denize ağ atamıyoruz. Salyadan ağlar çok çamur olduğu için ne balık vuruyor ne geliyor. Balıkçılarımız mağdur durumda. Bir çapariye gidiyoruz oradan ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bir araştırma yapmasını istiyoruz. Daha öncede oluyordu bu kay kay dediğimiz ancak bu yıl haddinden daha da fazla. Burada bu yıl gırgırlaramız bile balıkçılık yapamadı, Karadeniz'e gitti" dedi.


Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor
Tekirdağ'da deniz salyası nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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