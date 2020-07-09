Tekirdağ'da deniz kenarında ceset bulundu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
09.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:32
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Deniz kıyısında su üstünde hareketsiz birinin olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince kıyıya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhammet Celayir'e (23) ait olduğu tespit edilen ceset, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA