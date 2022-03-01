Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı bir şüphelinin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alındı.

Evinde ele geçirilen cep telefonu ve sim karta el konulan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.