Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.
28.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:38
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı şüphelinin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.A. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA