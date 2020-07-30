Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
30.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:30
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen S.S. (27) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA