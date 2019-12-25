Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

25.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:26

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir dönem Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösteren kişilerin olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.A.A, U.A.E.A, O.E.A. ve M.E. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA