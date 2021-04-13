Tekirdağ'da davulcular vatandaşları sahura manilerle kaldırdı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tek tip kıyafet giyen ramazan davulcuları, vatandaşları manilerle sahura kaldırdı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tek tip kıyafet giyen ramazan davulcuları, vatandaşları manilerle sahura kaldırdı.
Davulcular, ekip halinde maske ve mesafe kuralına uyarak görevlerini yaptı.
Davulcu Hüseyin Bayık, AA muhabirine, Kapaklı Belediyesinin ramazan davulcu ekibinde olduğunu, ramazan boyunca manilerle vatandaşları sahura kaldıracaklarını söyledi.
Davulcu Murat Zurnacı, ramazan boyunca geleneksel kıyafetlerle görevlerini yerine getireceklerini ifade etti.
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçede eğitimleri tamamlanan davulcuların görevlerine başladıklarını belirtti.
Çetin, "Tek tip kıyafetlerini giyen ramazan davulcularımız manilerle ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak. Bu vesile ile halkımızın ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.
Esnaf Halil Kel, maniler söyleyen davulcular sayesinde eski ramazanları yaşadıklarını kaydederek, organizasyonu dolayısıyla Kapaklı Belediyesine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan