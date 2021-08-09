TEKİRDAĞ'DA DANTEL BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLAMA
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TEKİRDAĞ'DA DANTEL BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da popülasyonu hızla artan 'dantel böceği'ne karşı belediye, kentin birçok noktasında ilaçlama çalışması başlattı.

TEKİRDAĞ'da popülasyonu hızla artan 'dantel böceği'ne karşı belediye, kentin birçok noktasında ilaçlama çalışması başlattı.

Trakya'da Edirne'nin ardından Tekirdağ'da da dantel böceği istilası yaşanıyor. Ana vatanı Amerika kıtası olan, Türkiye'de, 'dantel böceği' ya da 'güvercin biti' olarak adlandırılan böcekle mücadele için Süleymanpaşa ilçesinde belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Özellikle yeşil alanlarda görülen böceklerin, mevsim yağışlarının zamanında alınamadığı ve sıcaklıkların yüksek seyrettiği durumlarda popülasyonlarının arttığı belirtiliyor. Uzmanların zarasız olduğunu açıkladığı dantel böcekleri, otluk alanlar dışında evleri de istila etmeye başladı. Vatandaşın şikayeti üzerine mücadelesi her geçen gün artan dantel böcekleri, insanların vücutlarını ısırdıktan sonra uçuyor.

'ZARARSIZ BİR BÖCEK TÜRÜ'

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, bölgede ilk defa dantel böceği gördüklerini anlatarak, 'Yaptığımız araştırmalara göre Edirne bölgesinden rüzgarla gelen bir böcek türü. İlk önce Altınova Mahallesi'nde görüldü. Vatandaşlarımızın şikayeti üzerine haberdar olduk. Uçkun mücadelemizde kullandığımız ilaçlarla dantel böceği mücadelesinde de olumlu sonuçlar aldık. Bunu vatandaşlardan aldığımız olumlu dönüşlerle görüyoruz. Dantel böceğini ilk defa bu yıl gördük. Biraz ısırgan bir tarafı var. Bilimsel anlamda yaptığımız araştırmada zararsız bir böcek türü olduğunu öğrendik' dedi.

TEKİRDAĞ'DA DANTEL BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLAMA
TEKİRDAĞ'DA DANTEL BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLAMA
TEKİRDAĞ'DA DANTEL BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLAMA
TEKİRDAĞ'DA DANTEL BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLAMA
TEKİRDAĞ'DA DANTEL BÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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