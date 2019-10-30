Tekirdağ'da "Cumhuriyet Konseri" verildi
Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Konseri" verildi.
Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Konseri" verildi.
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, müzisyenlerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Konseri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ve vatandaşlar izledi.