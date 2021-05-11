Tekirdağ'da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan ve alkol alan 44 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan ve alkol alan 44 kişiye para cezası

Tekirdağ'da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan ve alkol alan 44 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "tam kapanma" tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 174 bin 750 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "tam kapanma" tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 174 bin 750 lira ceza uygulandı.

Alınan istihbaratı değerlendiren polis ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken kumar oynandığı ve alkol alındığı belirlenen iki adrese baskın yaptı.

Söz konusu iş yerlerindeki 44 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 174 bin 750 lira ceza kesildi.

Kontrol sırasında çok sayıda suçtan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder
Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan ve alkol alan 44 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 00:24:57. #1.16#

title