Tekirdağ'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
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Tekirdağ'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu, Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Yılmaz'a (77) çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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