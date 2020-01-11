Tekirdağ'da çölyakla mücadele kapsamında protokol imzalandı

11.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:08

Tekirdağ'da "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ve Çölyak Farkındalığını Arttırma" protokolü imzalandı.

Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım koordinatörlüğünde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" kapsamında 364 bin 89 kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Müftüsü İsmail İpek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şahin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda protokol imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, projenin il genelinde yürütüleceğini belirterek, "Yaklaşık 365 bin kadının bu eğitimden geçmesini planlıyoruz. İnşallah bu eğitimin sonunda farkındalığı artırılmış, sağlık konusunda nerelere müracaat edeceğini bilen kadınlarımız olacak, hedefimiz budur. İnşallah hep birlikte başarılı olacağız çünkü bizim başarımız, kadınlarımızın daha güzel bir hayata kavuşması anlamına gelecektir." dedi.

Tekirdağ ve Trakya'da çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak, erken, tanı almalarını sağlamak, yaşam alanlarını genişletmek, toplumu bilinçlendirip, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Vali Aziz Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği arasında Çölyak Farkındalığını Arttırma protokolü imzalandı.

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Denetim Kurulu Üyesi Serkan Güner de çölyak hastalığı hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA