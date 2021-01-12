Tekirdağ'da çok sayıda suç kaydı olan iki şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biri 32, diğeri 14 suç kaydı olan 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biri 32, diğeri 14 suç kaydı olan 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık ve yağma olayları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yağma olayına karışan ve 14 suç kaydı bulunan S.C.'yi (20) saklandığı metruk binada, farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan ve 32 suç kaydı bulunan S.Ö'yü de (24) evinde gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman