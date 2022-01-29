Tekirdağ'da çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla il genelinde tütün ve tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 187 bin 980 dolu, 552 bin 800 boş makaron, 29 kilogram bandrollü tütün, 19 bin 450 sigara sarma kağıdı ve kullanılmak üzere kesilmiş 117 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, Tütün, Güncel, Haber

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