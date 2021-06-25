Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği

Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünce coğrafi işaret alan "Yapıncak yaprağı" için hasat şenliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünce coğrafi işaret alan "Yapıncak yaprağı" için hasat şenliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde düzenlenen şenliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Tekirdağ yöresinde değerli bir üzüm türü olan 'Kınalı yapıncak" yaprağı, damak zevkine lezzet katıyor. Yapıncak yaprağının kilosu ise tezgahlarda 25-30 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

Halk oyunlarının oyun havaları ile başlayan etkinlik daha sonra katılımcıların sarmalardan tadımlık almasıyla devam etti. Ardından açıklama yapan Vali Yıldırım, "Bağcılık Araştırma Enstitüsü çok önemli bir enstitü. Burada üretilen pek çok üzüm çeşidi var. Burada Bin 439 üzüm çeşidi var. Türkiye'nin bütün üzüm çeşitlerini bulunduğu devasa bir bahçe. Arkadaşlarımız burada üzümden neler yapılabileceğini gösteriyorlar. Salgın sürecinde üzüm ürünlerinin ne kadar sağlıklı faydalı olduğunu gördük. Bir defa daha kendi değerlerimizi keşfetmiş oluyoruz. Üzüm kendisi de, yaprağı da, çekirdeği de, kabuğu da kullanılıyor. İnsan sağlığı üzerinde çok güzel olumlu tesirler bırakıyor" dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ise "Bilindiği üzere ülkemiz bağ alanı bakımından beşinci, üzüm üretimi bakımından dünyanın altıncı büyük ülkesidir. İlimizde yaklaşık 2 bin 500 üretici tarafından 35 bin dekar alanda yılda 38 bin ton üzüm üretilmektedir. Üzüm üretimi asmanın ana ürünü sayılmakta ise de yaprakları Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan sarma yapımında kullanıldığı için yan ürün olarak değerlendirilmektedir. Yapıncak yaprağının herkes tarafından bilinmesi ve farkındalık oluşturmak için hasat şenliğini düzenledik. Yatırımcılarında dikkatini çekerek asma yaprağı ile ilgili tesislerin ilimize kazandırılmasını da faydalı olacaktır" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği
Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği
Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği
Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği
Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği
Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da coğrafi tescilli Yapıncak Yaprağı için hasat şenliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:28:08. #1.16#

title