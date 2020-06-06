Tekirdağ'da çocuklar için açık havada 'arabalı çizgi film' keyfi
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Tekirdağ'da çocuklar için açık havada 'arabalı çizgi film' keyfi

Tekirdağ'da çocuklar için açık havada 'arabalı çizgi film' keyfi Tekirdağ'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklara moral olsun diye özel arabalı açık havada çizgi film etkinliği düzenlendi.

06.06.2020 23:24 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:29

Tekirdağ'da çocuklar için açık havada 'arabalı çizgi film' keyfi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocuklara moral olsun diye özel arabalı açık havada çizgi film etkinliği düzenlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Sahil alanında arabalı açık hava çizgi film etkinliği düzenlendi. Düzenlenen arabalı açık hava çizgi film etkinliğinde çok sayıda vatandaş, çocuklarını yanlarına alarak arabalarıyla katıldı. Belediye, arabalarıyla film izlemeye gelen vatandaşlara ve çocuklarına ücretsiz çay ve pamuk şekeri ikramında bulundu. Kurulan dev ekranın önüne dizilen yüzlerce araçta bulunan vatandaşlar, çocuklarıyla mesafe kurallarına riayet ederek çizgi film izlemenin keyfini çıkardı. Yüzlercesi yan yana dizilip çocukların dev ekran karşısında film izlediği arabalar drone ile görüntülendi.

Çizgi film öncesi bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocukların bu zor günlerde eğlenceli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Çocuklar evlerde kalmaktan sıkıldı. Salgın sürecinde sürekli çocuklar evlerdeydi. Haftada 2 gün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çocuklarımız dışarı çıkabiliyor. Salgın konusunda milletimiz duyarlı olmaya devam ederse bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bizler de bu süreçte çocukların eğlenmeleri için etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

Çocuklar arabanın ön koltuklarında çizgi film izlemenin keyfini çıkarırken, aileleri de arka koltuklarda hem çocuklarını hem de çizgi filmi izledi.

Tekirdağ'da çocuklar için açık havada 'arabalı çizgi film' keyfi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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