Tekirdağ'da Çobanlık Kursu: Sertifikalı çoban olacaklar

TEKİRDAĞ (İHA) - Hayvancılığı geliştirmek ve sürü yönetim elemanlarına katkı sağlamak için Tekirdağ Malkara Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan 35 kursiyerin katıldığı kurs tamamlandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, sürü yönetimi elemanlığının daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve Malkara Halk Eğitim Müdürlüğü, Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin ortak çalışması ile açılan Sürü Yönetimi Elemanı kursunda kursiyerlere toplam 104 saat eğitim verildi.

Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler tarafından verilen eğitimde kursiyerlere, merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatıldı.

Sertifika töreni öncesinde bir konuşma yapan ve sürü yönetimi elemanı yetiştirmenin önemini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, "Bakanlığımızın projesi kapsamında verilen bu eğitimlerin sürü yönetim elemanları için oldukça faydalı olduğuna inanıyorum. Bu eğitimle çobanlarımız önemli bir başlangıca imza atmışlardır. İlimiz küçükbaş hayvan varlığı ve mera açısından çok önemli potansiyele sahiptir. Kursu tamamlayan yetiştiricilerimizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde detaylı bilgilere sahip olduklarına inanıyorum. Bu kişilerin sürü yöneticisi elemanı olarak işletmelerde istihdam edilmesine yönelik Bakanlığımızın destekleri vardır. Bu sertifikaya sahip olan en az 100 adet ve üzeri küçükbaş hayvana sahip işletmelerde, sürü yöneticisi sigortalı olarak istihdam edildiği takdirde, işletmeye yıllık 6 bin lira destek ödemesi yapılacaktır. Çobanlığı cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam alanı oluşturmak öncelikli hedefimizdir. Bunun yanında meraların bilinçli kullanılması ve korunmasına doğrudan katkı sağlamak, küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimi artırmak ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeye ulaştırmak, bakım ve besleme standardını yükselterek küçükbaş hayvan refahını sağlamak, ülkemizde küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını temin etmek amaçlarımız arasındadır. Bu kursun ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Kursların açılmasında vermiş oldukları desteklerden dolayı Halk Eğitim Müdürlüğü ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimize teşekkür eder, kursiyerlerimize de çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından başarılı olan kursiyerlere "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu sertifikaları verildi. - TEKİRDAĞ