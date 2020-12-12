Cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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Cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

12.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:45

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.N.E'nin kullandığı 34 AAT 34 plakalı cip, Bölge Trafik Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Burak K. ve Ahmet K. idaresindeki araçlara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler M.N.E, Burak K. ve Ahmet K. sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kazayı son anda atlattığı görülüyor.

Cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:46:02. #1.15#
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