Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı

12.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:22

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir çiftlikte çatıştığı iş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile bir başka çalışan gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığına giden Afganistan uyruklu H.K. Kızılpınar Mahallesi'nde çalıştıkları çiftlikte iş arkadaşını öldürdüğünü ve cesedi Kızılpınar Deresi'ne gömdüğünü itiraf etti.

İtiraf üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları aramada Afganistan uyruklu Norullah'ın (27) cesedine ulaştı.

Soruşturmayı genişleten ekipler H.K. ile beraber aynı çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.N'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA