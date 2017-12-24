Tekirdağ'da Cinayet ve Yaralama

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde gördüğü kişiyi bıçakla öldürüp eşini yaralayan zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'ndeki evine gelen T.V. (35), evde karşılaştığı S.S. (32) ve eşi K.V. (31) ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, T.V. bıçakla S.S. ve K.V'yi yaraladı.



Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı K.V. ise ilk müdahalesinin ardından, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerinde yapılan inceleme sonrası, S.S'nin cesedi, Saray Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Gözaltına alınan T.V'nin işlemleri devam ediyor.