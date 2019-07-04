Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü

Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü

Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla...

Tekirdağ'da cinayet...Televizyon programına katılmıştı, eşinin amcası tarafından böyle öldürüldü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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