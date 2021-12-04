Tekirdağ'da cinayet - Haberler
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Tekirdağ'da cinayet

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da cinayet

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Aydoğdu Mahallesi'nde G.K, B.F. ile T.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, kavgaya dönüşen olay sırasında G.K. av tüfeğiyle T.K'ye ateş etti.

Vatandaşların yardımıyla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan T.K. hayatını kaybetti.

Şüpheliler G.K. ile B.F. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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