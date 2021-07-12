Tekirdağ'da cinayet
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Tekirdağ'da cinayet

Tekirdağ'da cinayet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin karşılaşması cinayetle sonlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin karşılaşması cinayetle sonlandı.

Edinilen bilgilere göre, olay gece geç saatlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu kaydedilen Yaşar B. ile Günay Üstünalp'in tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yaşar B. tabancayla Günay Üstünalp'e ateş etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Üstünalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Yaşar B. ise olayın ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşar B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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