Tekirdağ'da CİMER'e yapılan başvuru sayesinde 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
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Tekirdağ'da CİMER'e yapılan başvuru sayesinde 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

13.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:52
Tekirdağ'da CİMER'e yapılan başvuru sayesinde 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuru sonucu uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuru sonucu uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı satışı yapılacağı yönünde CİMER'e gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Başvuruda belirtilen aracı tespit ederek Çorlu E-5 kara yolundaki ışıklarda durduran ekipler, E.M, H.N.B, M.K. ve İ.E.U'nun üzerinde değişen miktarlarda eroin ve bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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