Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında ceviz işleme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında ceviz işleme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.

Işıklar köyündeki ceviz işleme tesisinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tesisin tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesis kullanılamaz hale geldi.

Tesisteki ceviz toplama ve işleme makineleri de tamamen yandı.

Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title