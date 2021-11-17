Tekirdağ'da çıkan yangında ceviz işleme tesisi kullanılamaz hale geldi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında ceviz işleme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında ceviz işleme tesisinde büyük çapta hasar oluştu.
Işıklar köyündeki ceviz işleme tesisinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tesisin tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesis kullanılamaz hale geldi.
Tesisteki ceviz toplama ve işleme makineleri de tamamen yandı.