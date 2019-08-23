23.08.2019 23:30

Tekirdağ'da çıkan yangında anne ve oğlunun yaşadığı 2 ev yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı bir evin çatısına yalıtım yapıldığı sırada, piknik tüpüyle ısıtılan malzemenin alev alması sonucu çıkan yangında, 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Feriha Gülten (89) ile yanan diğer evdeki oğlu Gürbüz Gültekin, (65) hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeni Mahalle Bayrak Sokak üzerindeki tek katlı iki evde meydana geldi.Feriha Gülten'e ait evin çatısında yapılan bakım ve onarım sırasında, yalıtım için ziftli kağıt döşenirken piknik tüpünün ucuna takılan pürmüz ile ısıtılan malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek yaşlı kadının Kıbrıs gazisi olan oğlu Gürbüz Gülten'in evine sıçradı. O sırada evde olan Gürbüz Gülten alevleri görmesiyle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten hemen annesinin evine giderek Feriha Gülten'i dışarı çıkardı.Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Feriha Gülten ve oğlu Gürbüz Gültekin, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerini müdahalesi sırasında Feriha Gülten'in komşuları, sağlına kavuşması için ellerini açarak gözyaşlarıyla dua ettiği görüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA