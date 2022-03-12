Son dakika haberi: Süleymanpaşa'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberi: Süleymanpaşa'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Güncel
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Son dakika haber: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberi: Süleymanpaşa'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Süleymanpaşa'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Süleymanpaşa'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Güncel

Tekirdağ, Yeniköy, Yangın, Güncel, Haberler

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