Son dakika haberi: Süleymanpaşa'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA - Güncel
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Son dakika haber: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.