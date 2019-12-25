Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
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Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:00
Tekirdağ'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

'ın ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde aynı aileden fertlerin yaşadığı 4 katlı apartmanın zemin katından alevler çıktığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede duman tüm apartmanı sardı. Dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 kişi ise bölgedeki ambulanslarda tedavi edildi.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonrası yangın söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.

Yangını çıkardığı iddiaları üzerine Hakkı Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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