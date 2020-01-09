Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

09.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:16

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bağlık Mahallesi Bağcılar Sokak'taki bir apartmanda Yasemin Ç, eşi tarafından şiddete uğradığını iddia ederek ağabeyi Cemil T.'ye haber verdi.

Bunun üzerine Cemil T. ile konuşmak için evine gittiği kız kardeşinin eşi Ömer Ç. ve ağabeyi Cafer Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cemil T, Yasemin, Ömer ve Cafer Ç, bıçakla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA