Tekirdağ'da çiftçiler tarlalarında çalıştı
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ'da çiftçiler tarlalarında çalıştı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da yasaktan muaf olan çiftçiler tarlalarında çalıştı.

18.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:07
Tekirdağ'da çiftçiler tarlalarında çalıştı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da yasaktan muaf olan çiftçiler tarlalarında çalıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ'da sessizlik hakim olurken yasaktan muaf olan çiftçiler ile erken saatlerde tarlalarına giderek çalışmalarını yaptılar. Kendilerine izin verilmesinden dolayı mutlu oldukları belirten çiftçi Fuat Varlı, "Bugün bizi muaf tutmalarında dolayı devletimize çok teşekkür ederim. Eğer izin olmasa zorlanırdık. Ekim olmazsa üretim olmaz bunun için iyi oldu"dedi. Çitçi Erdem Varlı ise, "Bizim için iyi oldu. En azından herkes işini yapabilecek" diye Konuştu.'ÇİFTÇİLER İÇİN ÖNEMLİYDİ'

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, sokağa çıkma yasağından çiftçilerin muaf tutulmasının önemli olduğunu belirterek, "Şuanda çiftçilerimiz için ayçiçeği ekimi ve yer hazırlama ödenimiydi. Bu bağlamda yasaktan muaf olması çiftçilerimiz adına çok iyi bir karardır. 7 bin üyemiz adın ben teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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