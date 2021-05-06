Çiftçiler tam kapanma sürecinde ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor
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Çiftçiler tam kapanma sürecinde ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Türkiye'de ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda yapılacak ekime başlandı.

Türkiye'de ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda yapılacak ekime başlandı.

Tam kapanma sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan Tekirdağlı çiftçiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 18'lik kısmının Tekirdağ'dan karşılandığını ifade eden Öcal, "Kentte bu yıl 1 milyon 600 bin dekarda ayçiçeği ekimi yapılacak. Yaklaşık 350 bin ton verim bekleniyor. Bu yıl yağışlar da çiftçinin istediği şekilde oldu. İnşallah çiftçilerimizin yüzü gülecek." dedi.

Çiftçi Mehmet Katırcı da 600 dekarda ayçiçeği ekimi yapacağını dile getirdi.

Çiftçilerin bereketli bir sezon beklediğini belirten Katırcı, "Kapanma sürecinde de tüm çiftçilerimiz ayçiçeği ekimi için çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl ayçiçeği taban fiyatının 4,5-5 lira olmasını bekliyoruz. Çiftçinin masrafı yüksek o yüzden fiyat beklentimiz de yüksek oluyor." diye konuştu.

Çiftçi Hasan Katırcı ise günde 150 dekar alanın ekimini yaptıklarını anlatarak, "Erkenden tarlaya gelerek ekim için mesaiye başlıyoruz. Çiftçinin çalışması lazım, çiftçi çalışacak ki herkes kazanacak. Herkes için verimli bir yıl olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler tam kapanma sürecinde ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor
Çiftçiler tam kapanma sürecinde ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor
Çiftçiler tam kapanma sürecinde ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor
Çiftçiler tam kapanma sürecinde ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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