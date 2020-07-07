Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem ceza infaz memurları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
07.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:27

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem ceza infaz memurları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem abileri ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat sağladıkları tespit edilen 12 infaz koruma memuru yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HİZMET HATLARI İLE GÖRÜŞÜYORLARDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Anılan soruşturmada, mahrem abilerin, maiyetindeki infaz koruma/zabit katibi memurları ile irtibatlarını 'hizmet hattı' adı verilen cep telefonu numaralarını kullanarak ve ceza infaz memurları ile ardışık arama suretiyle yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda anılan soruşturmanın, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TSK mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık-ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu, bu nedenle ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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