Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
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Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

TEKİRDAĞ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem ceza infaz memurları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da ceza infaz memurlarına FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
08.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:23

TEKİRDAĞ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem ceza infaz memurları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün mahrem abileri ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat sağladıkları tespit edilen 12 infaz koruma memuru yakalanarak, gözaltına alındı.

HİZMET HATLARI İLE GÖRÜŞÜYORLARDITekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Anılan soruşturmada, mahrem abilerin, maiyetindeki infaz koruma-zabit katibi memurları ile irtibatlarını 'hizmet hattı' adı verilen cep telefonu numaralarını kullanarak ve ceza infaz memurları ile ardışık arama suretiyle yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda anılan soruşturmanın, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TSK mahrem yapılanmasını ortaya çıkaran ardışık-ankesör soruşturması ile benzer nitelikte olduğu, bu nedenle ülke genelinde tatbiki mümkün ceza infaz kurumları mahrem yapılanmasını ortaya çıkarabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir" denildi.Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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