Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza
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Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza

07.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:00
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza

TEKİRDAĞ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020 yılında 120 tesise çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle toplam 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uyguladı.

TEKİRDAĞ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020 yılında 120 tesise çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle toplam 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uyguladı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, 2020 yılında çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1302 denetim gerçekleştirildi. Su kirliliği konusunda yapılan 150 denetimde, standartlara aykırı atık su deşarjında bulunan 46 tesise 4 milyon 853 bin 444 lira, hava kirliliği konusunda yapılan 127 denetimde, standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 21 tesise 1 milyon 622 bin 80 lira, atıkların yönetimi konusunda yapılan 395 denetimde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 22 tüzel ve gerçek kişiye 3 milyon 93 bin 447 lira, ÇED, toprak, egzoz, koku ve diğer konularda yapılan denetimlerde ise 714 bin 883 lira olmak üzeri toplam 120 tesise 10 milyon 283 bin 854 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu yıl içinde de ani ve planlı denetimlerin sürdürüleceğini, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere çevre kanunu kapsamında yaptırım uygulanacağını bildirdi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER: Ruhan YALÇIN-TEKİRDAĞ, 


Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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