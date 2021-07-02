Tekirdağ'da çevre konusunda kurallara uymadığı tespit edilen 47 firmaya 6 milyon lira ceza yazıldı
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Tekirdağ'da çevre konusunda kurallara uymadığı tespit edilen 47 firmaya 6 milyon lira ceza yazıldı

Tekirdağ'da çevre konusunda kurallara uymadığı tespit edilen 47 firmaya 6 milyon lira ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bu yıl yapılan denetimlerde çevre konusunda kurallara uymadığı tespit edilen 47 firmaya 6 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bu yıl yapılan denetimlerde çevre konusunda kurallara uymadığı tespit edilen 47 firmaya 6 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi.

Yıldırım, Valiliğin toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilaj (deniz salyası) konusunda Marmara'daki iller içerisinde en şanslısının Tekirdağ olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamındaki gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Marmara'ya 135 kilometre sınırımız var ama buna rağmen en rahat iliz. Bilim insanlarının açıklamalarına göre bunun sebebi, İstanbul Boğazı'ndan gelen akıntıyı Çanakkale'ye bağlayan en kısa bağlantı ilimizden geçiyor. Sürekli akıntı devam ettiği için müsilajın yerleşmesine izin vermiyor. Lodos estiği zaman kıyılarda birikebiliyor. Bugüne kadar 154 metreküp müsilaj temizlendi." dedi.

Yıldırım, herkesin çevreyi temiz tutma konusunda hassas olması gerektiğini ifade etti.

Denizi temiz tutmak için sanayiye, belediyelere ve insanlara pek çok görev düştüğünü vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da yılın ilk gününden itibaren 800'e yakın denetim yapmışız. Bu denetimlerde 3748 numune almışız. Bu numuneler neticesinde aykırı bulduğumuz 47 firmaya ceza kestik. Bu 47 firmanın 12'sini kapattık. Bu firmalar eksiklerini tamamlayana kadar kapalı olmaya devam edecek. 47 firmaya kesilen ceza yaklaşık 6 milyon lira. Denetimlerimiz en hızlı şekilde devam ediyor."

Yıldırım, vatandaşlardan, çevreyi kirletenleri yetkililere bildirmesini istedi.

Herkesin el birliğiyle Marmara ve Tekirdağ kıyılarını koruması gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Bilim insanlarımız bakanlıkta yapılan toplantıda müsilajın insan vücuduna herhangi bir zararı olmadığını söyledi. Deniz yüzeyinde müsilajı görenler o bölgede denize girmesin. Bizim kıyılarımız temiz. Bazen rüzgara bağlı olarak müsilajı görüyorlarsa denize girmesinler." diye konuştu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ bölümünde 10 gündür kıyılarda müsilaj görünmüyor.

Tekirdağ'da çevre konusunda kurallara uymadığı tespit edilen 47 firmaya 6 milyon lira ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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