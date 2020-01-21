Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı
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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı

Marmaraereğlisi ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

21.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:14
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı

ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçti.

Ekipler mahallede yaptıkları incelemede hırsızlığı F.B'nin yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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