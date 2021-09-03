Tekirdağ'da camiye gelen çocuklar ödüllendirildi
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Tekirdağ'da camiye gelen çocuklar ödüllendirildi

Tekirdağ'da camiye gelen çocuklar ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa ilçesinde "Namazını kıl ödülünü al" projesi kapsamında öğrencilere ödül verildi.

Süleymanpaşa ilçesinde "Namazını kıl ödülünü al" projesi kapsamında öğrencilere ödül verildi.

Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camisi'nde Yaz Kur'an Kursu boyunca namaza devam eden ve başarılı olan öğrencilere hediyelerini, Süleymanpaşa Müftüsü Selami Sayın verdi.

Sayın, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri yetiştiren hocalara ve kendilerini teşvik edip camiye gönderen ailelerine teşekkür etti.

Karacaklavuz Mahallesi Merkez Cami İmamı Yasin Hacıislamoğlu da projenin amacının, gençlerin cami ile bağının kopmamasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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