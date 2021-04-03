Tekirdağ'da caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Süleymanpaşa ilçesinde bir caminin çatısında çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürüldü.

Süleymanpaşa ilçesinde bir caminin çatısında çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürüldü.

Kumbağ Mahallesi'ndeki Kumbağ Camisi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yakın olması nedeniyle yangına Tekirdağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Ali İhsan Su Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:42:33. #1.14#
title