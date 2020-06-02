Tekirdağ'da camilerden musluk hırsızlığı kamerada
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Tekirdağ'da camilerden musluk hırsızlığı kamerada

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde cami musluklarını çalarak hurdacıya satan 2 kişiden C.P. (15) yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'da camilerden musluk hırsızlığı kamerada
02.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:39

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde cami musluklarını çalarak hurdacıya satan 2 kişiden C.P. (15) yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Muslukların çalınma anları ise caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ergene ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı bulunan Abdulkadir Geylani ve Tonguçlar Camii şadırvanlarından musluklar çalındı. Muslukların çalınma anları caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen polisin yaptığı çalışmada hırsızlığı C.P. (15) ile A.C.'nin (19) yaptığı belirlendi. Polisin yakaladığı C.P., her iki camiden çaldıkları muslukları hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Hurdacı Cuma Ç.'ye ulaşan ekipler işyerinde çalıntı 4'ü çiftli 9 musluğu ele geçirirken, hurdacı hakkında soruşturma başlattı.

Camilerden muslukları çalan iki kişinin Abdulkadir Geylani Camii imamına ait bisikleti de çalarak, sattıkları belirlendi. Polisin gözaltına aldığı suça sürüklenen çocuk C.P., savcının talimatıyla ailesine teslim edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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