Tekirdağ'da camiden musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde camiden musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
02.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:05
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde camiden musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdulkadir Geylani Camisi şadırvanından 8 çiftli, 1 tekli musluğun çalınması üzerine harekete geçti.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerini inceleyen ekipler, C.P. ve A.C'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA