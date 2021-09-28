Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, çalıntı araçla ters yöne girerek kaza yapan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, çalıntı araçla ters yöne girerek kaza yapan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Eren Ö'nün (17) kullandığı 59 LH 986 plakalı otomobil, çevre yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında ters yönde ilerlerken, karşı istikametten gelen 59 LU 133 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra bariyerlere sıkıştı.

Arkadan gelen iki araç da otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Eren Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki Y.Ç. ise ağır yaralı olarak ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren Ö'nün cesedi aynı hastanenin morguna götürülürken, kullandığı aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü

Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü

Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü

Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

 Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı

Literatürde bir ilk! Koronavirüse yakalanan 500 hastanın yüzde 10'unda kalp yetmezliği saptandı

 Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da çalıntı araçla kaza yapan 17 yaşındaki sürücü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:23:04. #1.11#